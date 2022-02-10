Минздрав разрешил утверждать диагноз "COVID-19" по экспресс-тестам

Министерство здравоохранения РФ разрешило медикам ставить диагноз "COVID-19", основываясь на экспресс-тестах. Однако, тест обязан проводить только медицинский работник, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

"Сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, если поставлен диагноз "COVID-19". При его постановке учитываются результаты экспресс-тестирования, но только в случае, если оно проведено медицинским работником", - сказал Кузнецов РИА Новости.

Напомним, что на фоне роста заболеваемости в России спрос на экспресс-тесты на COVID-19 увеличился более чем на 500%. Ранее генпрокурор России Игорь Краснов распорядился провести проверку цен на ПЦР-исследования на COVID-19 и других анализов, связанных с этим заболеванием. До этого в Кремле пообещали обратить внимание на информацию о том, что в некоторых регионах подорожали ПЦР.