10 Февраля 2022
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Общество В России
экспресс-тест на коронавирус (2022) | Фото: Накануне.RU

Минздрав разрешил утверждать диагноз "COVID-19" по экспресс-тестам

Министерство здравоохранения РФ разрешило медикам ставить диагноз "COVID-19", основываясь на экспресс-тестах. Однако, тест обязан проводить только медицинский работник, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова.

"Сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, если поставлен диагноз "COVID-19". При его постановке учитываются результаты экспресс-тестирования, но только в случае, если оно проведено медицинским работником", - сказал Кузнецов РИА Новости.

Напомним, что на фоне роста заболеваемости в России спрос на экспресс-тесты на COVID-19 увеличился более чем на 500%. Ранее генпрокурор России Игорь Краснов распорядился провести проверку цен на ПЦР-исследования на COVID-19 и других анализов, связанных с этим заболеванием. До этого в Кремле пообещали обратить внимание на информацию о том, что в некоторых регионах подорожали ПЦР.

Теги: экспресс-тес, коронавирус, диагноз



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