10 Февраля 2022
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Общество За рубежом
(2019) | Фото: форум Утро

Лауреат Нобелевской премии за открытие ВИЧ скончался

Лауреат Нобелевской премии, авторитетный ученый Люк Монтанье скончался 8 февраля в возрасте 89 лет. Об этом сообщает издание France Soir со ссылкой на друга почившего - доктора Жерара Гийома. В издании также говорится, что Монтанье умер в Американском госпитале Парижа в окружении своих детей.

Напомним, что вирусолог был удостоен Нобелевской премии в области медицины или физиологии за открытие ВИЧ в 1983 году в возрасте 50 лет. В тот год он разделил почести с Харальдом цур Хаузеном и Франсуазой Барре-Синусси Нобелевскую премию. Однако в последние годы получал достаточно критики в свой адрес от научного общества за довольно радикальные взгляды на вакцинацию от коронавируса.

Еще до этого ученый объявил себя антиваксером, а в 2012 году даже посетил съезд противников вакцин. Тогда 35 нобелевских лауреатов выступили против того, чтобы Монтанье стал главой африканского центра борьбы со СПИДом в Камеруне, возмутившись его поддержкой антивакцинаторских движений и псевдонаучными идеями.

Данный инцидент не остановил вирусолога и уже во время пандемии он заявил, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение, и выступал против массовой вакцинации.

Теги: Люк Монтанье, ВИЧ, Нобелевская премия, смерть



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