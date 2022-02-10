Челябинский суд отказал активистам в отмене обязательной covid-вакцинации

10 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
(2021) | Фото: Медицинская фракция

Челябинский суд отказал активистам в отмене обязательной covid-вакцинации

Челябинский областной суд, после рассмотрения иска группы местных активистов, отказал им в требовании отменить обязательную вакцинацию в регионе. Напомним, что привиться от коронавируса в обязательном порядке должны областные педагоги, медики и сотрудники организаций сферы обслуживания.

Иск был подан еще в декабре прошлого года. В нем активные граждане требовали признать недействующим постановление главного санитарного врача от 8 октября 2021 года об обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных категорий работников.

"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел коллективное административное исковое заявление граждан к управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области об оспаривании постановления главного государственного санитарного врача по Челябинской области. В удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что до подписания вышеуказанного постановления, вакцинация от коронавируса в Челябинской области была добровольной для всех категорий граждан.

За прошедшие сутки у 4 тыс. 513 жителей региона выявили коронавирус. Среди заболевших 765 школьников.

 

Теги: суд, коронавирус, обязательная вакцинация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3658

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети