Челябинский суд отказал активистам в отмене обязательной covid-вакцинации

Челябинский областной суд, после рассмотрения иска группы местных активистов, отказал им в требовании отменить обязательную вакцинацию в регионе. Напомним, что привиться от коронавируса в обязательном порядке должны областные педагоги, медики и сотрудники организаций сферы обслуживания.

Иск был подан еще в декабре прошлого года. В нем активные граждане требовали признать недействующим постановление главного санитарного врача от 8 октября 2021 года об обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных категорий работников.

"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел коллективное административное исковое заявление граждан к управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области об оспаривании постановления главного государственного санитарного врача по Челябинской области. В удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что до подписания вышеуказанного постановления, вакцинация от коронавируса в Челябинской области была добровольной для всех категорий граждан.

За прошедшие сутки у 4 тыс. 513 жителей региона выявили коронавирус. Среди заболевших 765 школьников.