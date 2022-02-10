Актрису Зинаиду Кириенко госпитализировали с коронавирусом

Сегодня с подтвержденным диагнозом "COVID-19" была госпитализирована народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на сына актрисы, состояние пенсионерки "не очень хорошее".

Зинаиде Кириенко сейчас 88 лет. На сцене театра и кино она начала выступать еще будучи молодой девушкой. В списке ее самых известных картин: "Судьба человека" Сергея Бондарчука, "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "Любовь земная" Евгения Матвеева и "Два капитана" Евгения Карелова.