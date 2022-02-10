10 Февраля 2022
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Сотрудники ишимбайской &quot;скорой помощи&quot; (2022) | Фото: профсоюз &quot;Действие&quot;

Прокуратура подтвердила нарушения трудовых прав сотрудников ишимбайской "скорой"

Прокуратура выявила нарушение трудовых прав сотрудников отделения "скорой помощи" ишимбайской больницы.

"В ходе надзорных мероприятий подтвердились доводы медиков о выездах к пациентам неукомплектованных бригад скорой медицинской помощи, ненадлежащем обеспечении средствами индивидуальной защиты, привлечении к сверхурочным работам без письменного согласия, неполном начислении специальных выплат диспетчерам службы скорой помощи и незаконном увольнении троих фельдшеров", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Чтобы устранить нарушения, прокуратура внесла представление главному врачу ГБУЗ РБ "Ишимбайская центральная районная больница". Более того, сотрудники ведомства помогли уволенным медикам подготовить документы для обращения в суд с требованием о восстановлении на работе и взыскании компенсации морального вреда.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры республики.

Напомним, что с 4 февраля сотрудники "скорой помощи" ишимбайской больницы начали "итальянскую забастовку", они работали только на одну ставку, но решили продолжить выезды в неукомплектованных бригадах из-за роста заболеваемости коронавирусом. Спустя несколько дней троих инициаторов акции протеста уволили.

Теги: Ишимбайские медики, больница, нарушения



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