Прокуратура подтвердила нарушения трудовых прав сотрудников ишимбайской "скорой"

Прокуратура выявила нарушение трудовых прав сотрудников отделения "скорой помощи" ишимбайской больницы.

"В ходе надзорных мероприятий подтвердились доводы медиков о выездах к пациентам неукомплектованных бригад скорой медицинской помощи, ненадлежащем обеспечении средствами индивидуальной защиты, привлечении к сверхурочным работам без письменного согласия, неполном начислении специальных выплат диспетчерам службы скорой помощи и незаконном увольнении троих фельдшеров", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Чтобы устранить нарушения, прокуратура внесла представление главному врачу ГБУЗ РБ "Ишимбайская центральная районная больница". Более того, сотрудники ведомства помогли уволенным медикам подготовить документы для обращения в суд с требованием о восстановлении на работе и взыскании компенсации морального вреда.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры республики.

Напомним, что с 4 февраля сотрудники "скорой помощи" ишимбайской больницы начали "итальянскую забастовку", они работали только на одну ставку, но решили продолжить выезды в неукомплектованных бригадах из-за роста заболеваемости коронавирусом. Спустя несколько дней троих инициаторов акции протеста уволили.