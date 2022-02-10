10 Февраля 2022
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Общество В России
Екатерина Мизулина (2021) | Фото: пресс-служба Общественной палаты России

Мизулина сообщила о смене учредителей "Лиги безопасного интернета"

Екатерина Мизулина обвинила журналистов в создании фейковых новостей об организации "Лига безопасного интернета", которую она возглавляет.
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"Коммерсант" сегодня сообщил, что из "Лиги", основанной владельцем телеканала "Царьград" Константином Малофеевым, вышли операторы связи, да и сам Малофеев потерял интерес к организации. Но "Лига" сменила руководителя и продолжила активную деятельность.

Издание привело цитаты крупных операторов, которые сообщили, что действительно перестали сотрудничать с организацией.

" В "Ростелекоме" уточнили, что "давно покинули ЛБИ". "Вымпелком" также "не осуществляет деятельности в ЛБИ". В "МегаФоне" добавили, что в 2021 году совместно с другими компаниями создали собственный "Альянс по защите детей в цифровой среде". "Лаборатория Касперского" состоит в ассоциации, но в последние годы не принимает активного участия в ее работе, говорят в компании. В МТС отказались от комментариев", - пишет "Коммерсант".

Мизулина в своем Telegram-канале написала, что устав организации предполагает письменное уведомление о выходе из состава, а такое подавал только "МегаФон". "Никаких письменных уведомлений о прекращении членства в Ассоциации от других операторов связи и иных ИТ-компаний до сих пор не было", - пишет общественница.

Она подтвердила, что "Лига" находится в процессе реорганизации, в частности, меняется состав ее участников.

"О произошедших изменениях в составе "Лиги безопасного интернета", в том числе, в составе органов управления (попечительский совет и правление) мы планируем объявить в конце апреля на Форуме безопасного интернета, - пишет Мизулина. - В 2021 году у организации сменились учредители. Мы уже год функционируем в новом формате. Удивительно, что только сейчас эти прошлогодние новости стали обсуждать. Это более чем странно".

Теги: екатерина мизулина, лига безопасного интернета, константин малофеев, учредители



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