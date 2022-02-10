В Кузбассе в собственном доме насмерть замерз инвалид, до которого никому не было дела

В 125-тысячном городе Белово в Кемеровской области насмерть замерз в собственном доме инвалид. До него никому не было дела. Мужчине год назад оформили инвалидность в 8 тыс. руб., но денег на уголь для отопления жилья не хватало. По словам соседей, некоторое время назад Виктор Г. отморозил себе дома пальцы, их пришлось ампутировать. Несмотря на то, что мужчина бывал в больнице и доме временного пребывания (так называемой "ночлежке"), соцзащита не озаботилась обеспечением инвалида топливом.

Неизвестно, были ли у погибшего родственники. Интерес к его жизни лишь изредка проявляли соседи. Мужчина стал инвалидом после инсульта, потерял возможность работать, пишет издание "Сiбдепо".

"Он все время жил впроголодь, то сахара ему дадим, то хлеба. Часто его подкармливали супом. Я к нему заходил почти каждый день в том году. Однажды пришел и увидел, что он весь замерзший, одет в кучу одежд. Я тогда начал бить тревогу, поднял общественность. Витю забрали в дом временного пребывания, выяснилось, что он отморозил пальцы и ему пришлось их ампутировать. Потом он вернулся. Уголь ему с соцзащиты так и не привезли. Мы сами ему приносили, волонтеры тоже помогли", — рассказал сосед Виктора.

Некоторое время назад соседи заметили, что Виктора давно не видно, он не топил печь, хотя на улице стояли сильные морозы. Собеседник издания подумал, что инвалид снова находится в "ночлежке".

"Спросил у нашего соседа, давно ли тот к Вите заходил, сосед ответил, что давно. Уже на следующий день приехала полиция. Правоохранители предположили, что Витя замерз, так как он был почти раздет. А когда люди замерзают перед смертью раздеваются. В руке у Вити было пять тысяч рублей", — сообщил беловчанин.