"ЭпиВакКорона" должна быть снята с регистрации, - вирусолог из центра им. Гамалеи

10 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
вакцина от коронавируса &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: ДИП

"ЭпиВакКорона" должна быть снята с регистрации, - вирусолог из центра им. Гамалеи

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским "Вектором", должна быть снята с регистрации.

Альтштейн, чей институт разработал вакцину "Спутник V", отвечал на вопрос о том, можно ли считать альтернативные российские вакцины от коронавируса – "КовиВак" и "ЭпиВакКорону" – менее эффективными по сравнению с "Гам-Ковид-Вак" (официальное название "Спутника").

"Я не могу категорически сказать так относительно "КовиВака", относительно "ЭпиВака" я говорю так на протяжении года. "ЭпиВак" должен быть снят с регистрации. А ему только что дали регистрацию на следующий год. Почему власть не слушает мнения экспертов? Многие эксперты сказали, что "ЭпиВак» не годится", - заявил вирусолог в эфире радио "Эхо Москвы".

Он также прокомментировал ситуацию с болезнью Владимира Жириновского. Последний, как известно, вакцинировался то ли семь, то ли восемь раз.

"Никакая вакцина не дает стопроцентной защиты, но в данном случае вопрос специфический. Прежде всего, хочу пожелать Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоравления и хочу отметить, что судя по тому, что я прочитал, он восемь раз привился. Трижды привился в 2020 году вакциной "Спутник". Сейчас мы знаем, что такой вакциной нужно прививаться каждые полгода. Чем привился дальше Владимир Вольфович? Он привился "ЭпиВакКороной", а потом привился "КовиВаком". Такой человек как он, который следит за информацией, он мог бы иметь определенное мнение о качестве вакцин", - заметил Альтштейн.

Теги: эпиваккорона, анатолий альтштейн, ниц. им гамалеи, спутник V, ковивак, вакцина, владимир жириновский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3634

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети