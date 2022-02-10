"ЭпиВакКорона" должна быть снята с регистрации, - вирусолог из центра им. Гамалеи

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ им. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским "Вектором", должна быть снята с регистрации.

Альтштейн, чей институт разработал вакцину "Спутник V", отвечал на вопрос о том, можно ли считать альтернативные российские вакцины от коронавируса – "КовиВак" и "ЭпиВакКорону" – менее эффективными по сравнению с "Гам-Ковид-Вак" (официальное название "Спутника").

"Я не могу категорически сказать так относительно "КовиВака", относительно "ЭпиВака" я говорю так на протяжении года. "ЭпиВак" должен быть снят с регистрации. А ему только что дали регистрацию на следующий год. Почему власть не слушает мнения экспертов? Многие эксперты сказали, что "ЭпиВак» не годится", - заявил вирусолог в эфире радио "Эхо Москвы".

Он также прокомментировал ситуацию с болезнью Владимира Жириновского. Последний, как известно, вакцинировался то ли семь, то ли восемь раз.

"Никакая вакцина не дает стопроцентной защиты, но в данном случае вопрос специфический. Прежде всего, хочу пожелать Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоравления и хочу отметить, что судя по тому, что я прочитал, он восемь раз привился. Трижды привился в 2020 году вакциной "Спутник". Сейчас мы знаем, что такой вакциной нужно прививаться каждые полгода. Чем привился дальше Владимир Вольфович? Он привился "ЭпиВакКороной", а потом привился "КовиВаком". Такой человек как он, который следит за информацией, он мог бы иметь определенное мнение о качестве вакцин", - заметил Альтштейн.