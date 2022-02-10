Адвокатам Сафронова по желанию следствия приходится учить дело наизусть

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление до 7 апреля ареста журналисту Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене.

Суд оставил в силе решение Мосгорсуда от 27 декабря, жалоба защиты отклонена, передает "Интерфакс".

Ранее суд по ходатайству следствия обязал обвиняемого и его адвокатов завершить изучение материалов дела до 11 февраля. По желанию следствия защитники учат дело наизусть, поскольку им запрещено копировать страницы или делать из них выписки.

Как сообщил адвокат Дмитрий Катчев, Сафронов и его адвокаты успели изучить меньше чем половину материалов уголовного дела.

По его словам, в деле больше 20 томов. Он надеется, что защита сможет знакомиться с ними, когда дело поступит в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, адвокаты бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" полагают, что следователи хотят передать дело в суд до 7 апреля – в этот день у Сафронова истекает срок содержания под стражей.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года в Москве. ФСБ считает, что он передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.

Кроме того, следствие считает, что в 2015 году Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС России в Сирии. Тот в свою очередь переслал ее представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии.