Путин назвал Казахстан "жертвой международных банд"

Владимир Путин провел сегодня в Кремле переговоры с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Это первая очная встреча глав государств после декабрьского саммита в Санкт-Петербурге и, соответственно, после январского кризиса в Казахстане.

"Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал без всякого преувеличения жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Мы встречались с Вами перед Новым годом – ничего не предвещало развитие таких событий. Но тем не менее ситуация восстановлена, и, как Вы знаете, Россия как одна из стран Организации Договора о коллективной безопасности в соответствии с 4-й статьёй Договора подставила плечо Казахстану", - сказал Путин Токаеву в начале встречи.

Путин считает, что главную роль в восстановлении правопорядка сыграло руководство Казахстана и силовики, "преданные народу".