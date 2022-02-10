10 Февраля 2022
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Встреча Путина с Токаевым в Кремле (2019) | Фото: kremlin.ru

Путин назвал Казахстан "жертвой международных банд"

Владимир Путин провел сегодня в Кремле переговоры с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Это первая очная встреча глав государств после декабрьского саммита в Санкт-Петербурге и, соответственно, после январского кризиса в Казахстане.

"Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал без всякого преувеличения жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны. Мы встречались с Вами перед Новым годом – ничего не предвещало развитие таких событий. Но тем не менее ситуация восстановлена, и, как Вы знаете, Россия как одна из стран Организации Договора о коллективной безопасности в соответствии с 4-й статьёй Договора подставила плечо Казахстану", - сказал Путин Токаеву в начале встречи.

Путин считает, что главную роль в восстановлении правопорядка сыграло руководство Казахстана и силовики, "преданные народу".

Теги: владимир путин, переговоры, касым-жомарт токаев, казахстан



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