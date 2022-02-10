В МЧС предупредили свердловчан о сильном снегопаде

Конец рабочей недели выдастся снежным. О сильном снегопаде, который ожидается в Свердловской области уже завтра, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Особе внимание спасатели просят уделить ситуации на дороге. Во время чрезмерных осадков рекомендуется серьезнее относиться к выбору скоростного режима и дистанции между авто, а также быть осторожными при совершении маневров.

"Если обильные осадки застали Вас в личном транспорте на автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад. Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности. Пешеходам в условиях снегопада необходимо быть особенно осторожными при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений", - пояснили в МЧС.

Спасатели также рекомендуют в случае необходимости обращаться по телефону "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".