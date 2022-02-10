10 Февраля 2022
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Общество За рубежом
Елизавета II принц Чарльз принц Георг принц Уильям (2016) | Фото:dailymail.uk.com

Наследник британского престола принц Чарльз снова заболел коронавирусом

73-летний наследник британского престола принц Чарльз Уэльский снова заразился коронавирусом. Утром его тест на COVID-19 оказался положительным. Принц в связи с этим ушел на самоизоляцию, говорится в сообщении в его официальном Twitter-аккаунте. Там же выражается сожаление в связи с тем, что наследнику престола придется отложить запланированные ранее визиты.

Между тем, накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен с марта отменить практически все ковид-ограничения в королевстве, включая самоизоляцию для людей, получивших положительный тест на коронавирус. Многие считают, что таким образом Джонсон пытается сохранить за собой пост премьер-министра и избежать разбирательств по поводу так называемого "Патигейта" – скандала с вечеринкой Джонсона, устроенной им прямо в резиденции на Даунинг-стрит в разгар локдауна.

Принц Чарльз уже один раз перенес коронавирус в самом начале эпидемии – в марте 2020 года. Тогда многие беспокоились, что он мог заразить пожилую мать, королеву Великобритании Елизавету II, но все обошлось. С тех пор многие члены британской королевской семьи перенесли COVID-19, также многие, включая королеву, вакцинировалась.

Теги: принц чарльз, корнавирус, великобритания, елизавета ii



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