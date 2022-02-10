Челябинский облсуд отказал в УДО бизнесмену, осужденному за хищение 60 млн рублей

Челябинский областной суд оставил отказал бизнесмену Павлу Вибе в условно-досрочном освобождении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, облсуд рассмотрел жалобу адвоката на постановление Копейского городского суда об отказе в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания Павла Вибе и оставил судебный акт без изменения. "Суд первой инстанции не нашел законных оснований для условно-досрочного освобождения осужденного от назначенного наказания", - говорится в сообщении.

В феврале 2020 года Вибе был приговорен к 5 годам в колонии общего режима за мошенничество с причинением потерпевшим ущерба в особо крупном размере на сумму более 60 млн руб.

Напомним, Павел Вибе основал мясоперерабатывающее предприятие "Вюрст", владел пакетом акций челябинского завода "Калибр". В 2005 году был назначен заместителем губернатора Иркутской области, но проработал в этой должности только год.