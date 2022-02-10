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Происшествия Санкт-Петербург
уголовное дело (2013) | Фото:

Суд подтвердил судимость учительницы, заявившей об увольнении из-за стихов Хармса

Учительница петербургской гимназии №168 Серафима Сапрыкина, уволившаяся после скандала из-за чтения стихов Даниила Хармса, была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Как стало известно, ранее Сапрыкина носила имя Сима Казимова. Согласно материалам дела, в 2007 году она отдыхала в компании друзей, где завязалась драка, во время которой Казимова два раза ударила ножом мужчину, который бил ее по лицу.

Вину тогда Казимова не признала. Суд признал ее виновной, приговорив к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на шесть месяцев.

Напомним, Сапрыкина ранее сообщила, что ее уволили из гимназии после прочтения на уроках стихов Введенского и Хармса. По ее словам, администрация школы назвала поэтов "врагами народа" и "пособниками фашистов". В гимназии заявили, что педагог уволилась по собственному желанию.

Депутат законодательного собрания Борис Вишневский ("Яблоко") сообщил, что попросит городской комитет по образованию проверить увольнение.

Минпросвещения заявило, что проверяет жалобу бывшего педагога питерской гимназии №168, которая заявила о давлении на нее со стороны директора.

Теги: учительница, хармс, судимость



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