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Политика Приволжский ФО В России
Николай Бондаренко (2021) | Фото: Ютуб-канал &quot;Дневник Депутата&quot;

Саратовская облдума завтра будет искать "незаконные доходы" у коммуниста Николая Бондаренко

В пятницу, 11 февраля, в Саратовской облдуме комиссия по контролю за доходами депутатов будет посчитывать доходы коммуниста Николая Бондаренко, сообщил глава КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале.
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"Дело, конечно, не в доходах. А в том, что властям не дают покоя правдивые репортажи Бондаренко о ситуации в стране на его YouTube-канале. Поэтому и пытаются обвинить Николая в получении иностранных донатов и на этом основании лишить депутатского мандата", - пишет Зюганов.

Он также добавил, что 16 и 18 февраля состоятся суды по делам, заведенным на Бондаренко. По одному из них его обвиняют в участии в несанкционированном митинге по итогам выборов в Госдуму, по другому – в развертывании плаката против QR-кодов на заседании областной думы.

Зюганов считает, что суды в данном случае используются "в качестве карательного орудия для сведения счетов с оппозиционными политиками".

"КПРФ выражает категорический протест против политических репрессий, которым подвергаются наши товарищи, союзники и сторонники КПРФ по всей стране. Именно поэтому мы создали комитет по защите жертв политических преследований, который возглавляет депутат Ю.П. Синельщиков. Призываем все народно-патриотические силы возвысить свой голос протеста и поддержки, дабы не допустить расправы над честными и талантливыми борцами за справедливость!" – заключил Зюганов.

Теги: николай бондаренко, суд, саратовская облдума, комиссия по доходам, блогер



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