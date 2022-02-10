10 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
экспресс-тест на коронавирус (2022) | Фото: Накануне.RU

"ЖизньМарт" в Екатеринбурге запустил в продажу экспресс-тесты на коронавирус

В Екатеринбурге экспресс-тест на коронавирус теперь можно приобрести и в продуктовом магазине. Так "ЖизньМарт" запустил в продажу тесты Rapid Bio, разработанные в России, сообщила пресс-служба магазина здоровых продуктов в своем Instagram.

Стоимость теста составляет 1тыс. 290 рублей, что значительно ниже стоимость этой же разработки в аптечных сетях. Несмотря на это, комментаторы возмутились столь высокой цене, заявив, что в той же аптеке или УГМК Здоровье тест можно приобрести по меньшей цене. Однако на сайте медицинского центра за этот же тест предлагается заплатить 3,2 тыс. рублей, а при вызове на дом - 4,2 тыс. На электронной площадке СДЭК.Маркет стоимость намного меньше - 1,4 тыс. рублей.

Напомним, что заявленная точность теста - 96%-98%.

Теги: ЖизньМарт, экспресс-тесты, коронавирус



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