Совет Госдумы 14 февраля рассмотрит проект обращения о признании независимости ЛДНР - Зюганов

Совет Госдумы в понедельник, 14 февраля, рассмотрит проект обращения к президенту России о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает РИА Новости со ссылкой на лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

"Сейчас собираются в начале следующей недели рассматривать. Сначала на Совете в Думе, видимо, будут - соберутся лидеры, обсудят, потом уже будем рассматривать непосредственно на комитетах и далее в соответствии с протоколом", - рассказал Зюганов.

После рассмотрения в профильных комитетах документ должен быть вынесен на пленарное заседание Госдумы.

Идею об обращении о признании независимости донбасских республик коммунисты выдвинули еще в январе, но тогда Кремль и правительство неохотно комментировали ее.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не будет спекулировать на теме признания ДНР и ЛНР, поскольку в Кремле уже дали комментарии по этому поводу. Он напомнил, что в непризнанных республиках во время украинского кризиса состоялся референдум о независимости, и это было "поворотным моментом".

"С тех пор Запад постоянно увиливает от ответа на вопрос, что же там, по их мнению, произошло. Референдум на Донбассе серьезно обсуждался на встрече нормандского формата. И нас упрашивали, чтобы мы убедили представителей ЛДНР, чтобы те пошли навстречу и отозвали свое решение о независимости ради минских договоренностей. Мы заостренно ставим вопрос о том, что пора прекратить попустительствовать тому, что вытворяет киевский режим", - резюмировал Лавров.