Песков об аресте ректора "Шанинки": Путин не может давать указания следователям

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему мера пресечения ректору Шанинки Сергею Зуеву не изменилась после слов Владимира Путина о том, что в содержании фигуранта под арестом нет необходимости.

"Президент может высказывать мнение, но не может давать указания следователям, - сказал Песков. - Мы не можем вмешиваться".

Представитель Кремля пояснил, что выбор меры пресечения для осужденного - это прерогатива следователей.

По его словам, следователи "гораздо лучше осведомлены о реальном состоянии здоровья подследственного".

Защитники Зуева заявляют, что он находится в предынфарктном состоянии. Накануне его без объяснения причин выписали из больницы и перевели в общую камеру "Матросской Тишины".

9 февраля защита направила следствию ходатайство о допуске к Зуеву гражданских врачей, пишет "Интерфакс". Во ФСИН отрицают ухудшение состояния здоровья у арестованного ректора.

22 декабря Зуева перевели в гражданскую больницу для обследования. Такое решение было принято из-за необходимости срочной корректировки лечения ректора "Шанинки".

29 декабря ректора вернули в СИЗО "Матросская Тишина". Причиной его срочного возвращения под стражу стало требование следователя о проведении следственных действий по финансовой экспертизе.

Зуева задержали по делу бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Следствие предъявило ему обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. Он был допрошен по эпизоду о хищении более 21 млн рублей.