Эксперт раскритиковал "госзадания" для вузов: "Их принцип — деньги к деньгам"

На заседании Совета ТПП по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России эксперты обсудили, как привлечь кадры в промышленность и подготовиться к новой индустриализации. Работодатели поделились своими наблюдениями — выпускники профильных вузов, если и приходят на предприятия, то совершенно неготовыми, они не знают, как управлять современной техникой, не обладают нужными компетенциями. О проблемах рассказали и руководители образовательных учреждений.

Директор Забайкальского аграрного института филиала ФГБОУ ВО "Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского", лидер регионального отделения "Партии Дела" Игорь Борискин объяснил, что требования работодателей к подготовке студентов зачастую упираются в необходимость расширения материальной базы, получения нового оборудования, что не всегда доступно учебным заведениям. Да и у студентов есть ответные претензии, часто выпускники-аграрии не могут трудоустроиться, так как зарплата в отрасли очень маленькая.

"Работодатели желают, чтобы наши студенты обучались на более современных видах техники, — сказал Игорь Борискин. — Но дело в том, что не все имеющиеся государственные программы, тем более наша внебюджетная часть, позволят нам постоянно догонять эти новые требования. Мы будем всегда идти в хвосте".

Решить проблему могли бы практики на производстве, сейчас имеются государственные программы, где частично возмещаются затраты на прохождение студентами практики, но все это, к сожалению, находится на недостаточном уровне, чаще всего возникает проблема с жильем.

"Работодатель хочет — не хочет, он обязан участвовать в подготовке студентов. Но здесь нельзя складывать всю вину на государство или отдельно на бизнес, и уж тем более на вуз. Это должна быть только совместная работа", — заметил он.

Самое печальное, что даже государственный заказ не спасает положение, по мнению эксперта, это просто "госзадание", а никак не заказ.

"Что касается госпрограмм, замечательно, что наши коллеги в них участвуют и выигрывают, я имею в виду "Приоритет-2030", я считаю, что эти программы, как правило, созданы по одному принципу — деньги к деньгам. Например, мелкие отраслевые вузы, я уже не говорю про наш, который является филиалом, не имеют никаких возможностей поучаствовать и выиграть эти программы", — заявил Игорь Борискин.