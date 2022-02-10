В Тюмени полицейских проверяют после жалобы защиты Бережного на пытки

В Тюмени проводится проверка по жалобе Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве восьмилетней тюменки Насти М., сопряженном с похищением и изнасилованием, на пытки в отделе полиции на ул. Тульская, сообщает "РБК-Тюмень" со ссылкой на адвоката подсудимого.

Также адвокат Бережного подала ходатайство о прохождении полиграфа полицейскими.

"Есть информация, что Бережной отказался проходить полиграф. Это не так. Ему просто никто и не предлагал, и понятно почему. Потому что показания выбиты", - сообщила она.

Напомним, Настя М. пропала 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании резонансных случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.

В преступлении Бережной сознался, однако позже заявил, что показания дал якобы под пытками. В СИЗО Бережной останется до 1 марта 2022 г. включительно.