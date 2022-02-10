ФАС обвинила YouTube и Google в нарушении антимонопольных законов

Федеральная антимонопольная служба России обвинила Google в нарушении законодательства.

"Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий", - говорится в сообщении ФАС.

Служба считает, что действия иностранной компании "ущемляют интересы пользователе и ограничивают конкуренцию на смежных рынках".

Также ФАС анонсировала административное расследование, в ходе которого будет определен размер штрафа для Google.