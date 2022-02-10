10 Февраля 2022
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Общество В России
Youtube (2021) | Фото: Накануне.RU

ФАС обвинила YouTube и Google в нарушении антимонопольных законов

Федеральная антимонопольная служба России обвинила Google в нарушении законодательства.

"Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на Youtube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий", - говорится в сообщении ФАС.

Служба считает, что действия иностранной компании "ущемляют интересы пользователе и ограничивают конкуренцию на смежных рынках".

Также ФАС анонсировала административное расследование, в ходе которого будет определен размер штрафа для Google.

Теги: фас, youtube, google, нарушение, блокировка



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