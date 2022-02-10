10 Февраля 2022
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В Белоруссии заблокировали издание TJournal

В Белоруссии заблокировали блогплатформу TJournal (она же TJ), специализацией которой являются интернет и технологии, но обсуждаются на сайте и главные темы общей новостной повестки.

Редакция платформы сообщила, что блокировка санкционирована Министерством информации Белоруссии.  

"Пользователи TJ рассказали, что сайт перестал открываться на сетях МТС и Белтелеком с 9 февраля. По данным dev.by, в этот день сайт добавили в список блокировки по решению Министерства информации. Нам не удалось найти упоминание TJ на сайте Мининформа, сайт также не значится в реестре экстремистских материалов", - говорится в сообщении редакции TJ.

Издание отмечает, что пользователи из Белоруссии среди посетителей сайта занимают третье место после россиян и украинцев.

Теги: блокировка, белоруссия, tjournal



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