СМИ: Лжеминёр школ в Москве потребовал звонок Бастрыкина, чтобы поговорить о Кадырове

В Москве неизвестный лжеминер сообщил в полицию, что заложил бомбы в нескольких школах и взорвет их, если ему не позвонит глава Следственного комитета Александр Бастрыкин или генпрокурор Игорь Краснов, сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

По данным канала, лжеминер хотел обсудить с высокопоставленными силовиками отсутствие их реакции на действия главы Чечни Рамзана Кадырова, на которого в последнее время много жалуются.

В случае, если Бастрыкин и Краснов не захотят с ним поговорить, аноним, подписавшийся как "Новичков", предложил перевести ему 50 тыс. руб.

Полиция и другие силовые ведомства проверили учебные заведения, но взрывных устройств не обнаружили.

Напомним, ФСБ сегодня сообщила, что задержала в разных регионах России 14 лжеминеров, которые отправляли сообщения о бомбах в школах и других общественных заведениях. По данным спецслужбы, координатором сети лжеминеров был украинский студент.