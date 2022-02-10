"С одного требовали 25 тысяч долларов". Свердловское МВД о жертвах платформы "Газпром-инвест"

Свердловский Главк МВД призывает уральцев тщательно проверять инвестиционные площадки, прежде чем вкладывать в них свои сбережения. Зачастую под видом известных компаний, связанных с добычей нефти и газа, орудуют мошенники.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, жертвами такого рода преступлений, судя по статистике ОВД, становятся люди в возрасте от 31 до 66 лет. Именно в этот период своей жизни граждане наиболее активно стремятся найти способ дополнительного заработка.

"К примеру, буквально накануне, 9 февраля, в отделы полиции Серова и Каменска-Уральского обратились два местных жителя 1978 и 1976 годов рождения. Один – мастер крупного металлургического предприятия, второй – машинист РЖД. Каждый из них сообщил представителям МВД, что в сети Интернет им бросилась в глаза заманчивая реклама инвестиционных программ, названия которых созвучны с наименованиями проектов, осуществляемых официальными организациями группы "Газпром", но не имеющие к ним никакого отношения.

После того, как азартные мужчины перешли по указанным ссылкам и ввели свои личные данные, с ними связались якобы эксперты. Они убедили доверчивых свердловчан установить на телефонах соответствующее программное обеспечение и зарегистрироваться на биржевых платформах, перечислить определенное количество собственных средств на чужие счета. После непродолжительных манипуляций начинающие брокеры увидели, что их доход действительно существенно пополнился, и они решили обналичить виртуальные деньги, чтобы получить первую прибыль", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

Однако чтобы подержать наличность в руках, уральцам предложили еще раз заплатить крупную сумму.

"С мастера потребовали 25 тысяч долларов, а с машиниста – более одного миллиона рублей. Только тогда они и поняли, что их, как говорится, обвели вокруг пальца. Таким образом, потерпевшие "пожертвовали" на процветание аферистов свыше двух миллионов рублей. Заявления в полицию не заставили себя долго ждать", - добавил Валерий Горелых.

По его словам, оба факта следственные органы полиции расценили как мошенничество, предусмотренное статьей 159 УК РФ. Злоумышленники уже разыскиваются.

"Польза от таких публикаций может быть только в одном случае – если чужие ошибки станут для других людей примером того, как в погоне за быстрой прибылью не оказаться у разбитого корыта. Как говорится, прочитал сам, поделись этой информацией с другом. А предупрежден, значит, вооружен, и не страшны никакие аферисты", - заключил представитель МВД.

Накануне.RU уже рассказывало, что соцсети буквально заполнены рекламой некой платформы "Газпром-инвест". Она призывает зарегистрироваться на определенном сайте, вложиться в продажу газа и получать за это невероятную прибыль. В полиции уже предупреждали жителей Екатеринбурга, что платформа является мошеннической и не имеет никакого отношения к известной госкорпорации.