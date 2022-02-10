10 Февраля 2022
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

В Челябинске бывшего сотрудника колонии осудили за взятку и превышение полномочий

В Челябинске бывший сотрудник исправительной колонии приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 80 тысяч рублей за получение взяток и превышение должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

В июне 2021 года он получил от представителей заключенных 63 тыс. рублей за возможность пользоваться сотовой связью.

По решению суда мужчине на 4 года запрещено занимать должности в правоохранительных органах сроком. Также он лишен специального звания "прапорщик внутренней службы".

Теги: колония, взятка, приговор,



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