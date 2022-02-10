Песков – о скандале вокруг фигуристки Валиевой: "Начали вопить направо и налево"

В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, которую некоторые СМИ начали обвинять в употреблении допинга, хотя уполномоченные ведомства еще ничего не заявляли по этому поводу.

По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, скандал "разгорелся он среди тех, кто не обладал должной информацией". "Как всегда, не зная сущности, все начали вопить направо и налево", - заявил Песков. Присоединяться к этому Кремль не будет и призывает ориентироваться на МОК. "Желаем нашим спортсменам, в том числе Валиевой, только золотых наград", - добавил Песков.

Кстати, среди тех, кто, по мнению Кремля, "начал вопить", накануне была и олимпийская чемпионка, фигуристка и депутат Госдумы от "Единой России" Ирина Роднина. Вот что она заявила изданию "Спорт-Экспресс" (которое, кстати, удалило сообщение о снятии Валиевой с соревнований): "Это больно, если это правда. Ранее сегодня не уточняли пол, так как это не совсем в правилах. Очень обидно. Это удар в спину. Если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка. В данной ситуации Валиева — нарушитель всех законов РФ. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга вплоть до лишения свободы, как и в других странах. Мы стараемся всех своих оберегать, но пока никого не привлекали по этому закону, существующему с 2016 года. Это удар в спину стране и всем спортсменам. Проделана такая колоссальная работа. Буквально вся страна трудилась над этим. О чем она думала? Если это действительно так".