Сургуту не хватает 35 тысяч мест в школах, чтобы ученики занимались в одну смену

Для перевода школьников Сургута на учёбу в одну смену надо 35 тыс. новых мест. Об этом мэр города Андрей Филатов сообщил во время отчёта в думе о работе администрации в 2021 г., сообщили Накануне.RU в мэрии.

В ушедшем году в Сургуте удалось снизить уровень безработицы в 10 раз. Бюджет на 2022 г. сверстан с профицитом. Допсредства направят на строительство школ и спортобъектов, расселение семей из аварийного жилья, благоустройство городской среды. Один из магистральных проектов – строительство второго моста через Обь. Другим важным достижением, которое озвучил Андрей Филатов, стала обеспеченность всех детей от года местами в дошкольных учреждениях. Транспортную систему Сургута ждут перемены, начиная от проработки маршрутов, заканчивая обновлением остановок. До 2025 г. планируется реконструировать железнодорожный вокзал в Сургуте.

"Развивая Сургут, мы продолжим вносить свой вклад в развитие страны. Как это было на протяжении всей истории нашего города. Будем делать Сургут сильнее, краше, комфортнее для жизни. Подобную концепцию развития я предложил при выдвижении на пост главы, мы будем последовательно её реализовать", – сказал Филатов.