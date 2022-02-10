В уральском городе обеспокоены закрытием больниц. Чиновники лишь запутали ситуацию

Жители уральского города Кушва обеспокоены закрытием местных больниц. Они обратились к депутату Законодательного собрания Свердловской области от КПРФ Александру Ивачеву, который попробовал разобраться в ситуации.

Как сообщил парламентарий на своей странице в соцсети, к нему обратились более тысячи кушвинцев. Люди взволнованы закрытием детской поликлиники и нескольких отделений взрослой городской больницы.

"Полученные от чиновников ответы лишь запутали ситуацию. Министр здравоохранения Карлов пообещал, что детскую поликлинику закрывать не будут, ее здание перевели на плановый капитальный ремонт, после которого все вернут обратно. Только на месте ничего об этом не знают. Из официального ответа главврача Центральной городской больницы Кушвы Леоновой следует, что перемещение детской поликлиники в здание взрослой носит постоянный характер", - сообщил Ивачев.

Коммунисты направили повторный запрос, в котором попросили провести проверку первичного звена здравоохранения в Кушве и рассказать о перспективах нагрузки на врачей в условиях начавшейся реорганизации.

"Ведь на фоне активно распространяющегося ковида необходимо избегать больших очередей в поликлиниках и оказывать медицинскую помощь качественно и оперативно. И ни в коем случае нельзя допускать закрытия или сокращения государственных учреждений здравоохранения", - добавил Александр Ивачев.

Об итогах проверки он пообещал рассказать дополнительно.

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