Россия может частично эвакуировать своих дипломатов с Украины - Лавров

Россия не исключает частичной эвакуации дипломатов с Украины в связи с аналогичными действиями США и Великобритании, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам встречи с британской коллегой.

Российский министр добавил, что переговоры главой МИД Великобритании Лизой Трасс по ситуации вокруг Украины не привели к существенным подвижкам. Они напоминали разговор немого с глухим, заявил глава российского МИДа.

Напомним, западные страны начали эвакуацию своих дипломатов из Киева (и давали рекомендации об аналогичных действиях для своих граждан), аргументируя это предстоящим "вторжением" России на территорию Украины.