Юрий Крупнов: Вопрос кадров в промышленности — это вопрос запуска волны реиндустриализации

10 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Юрий Крупнов (2021) | Фото: Пресс-служба &quot;Партии Дела&quot;

Юрий Крупнов: Вопрос кадров в промышленности — это вопрос запуска волны реиндустриализации

Член федерального совета "Партии Дела", председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что проблема с квалифицированными кадрами во многом возникла из-за того, что специалисты все чаще уезжают за рубеж, и таким образом наше правительство фактически финансирует зарубежные промышленные корпорации. А уезжают они потому, что не могут найти работу здесь. Вопрос кадров — это прежде всего вопрос запуска волны реиндустриализации, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы должны переходить к реальной экономике и, в том числе, нужно, чтобы государство задавало курс на новую экономику”, — сказал эксперт на заседании Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России.

По мнению Юрия Крупнова, нашей политике не хватает больших "миссий", проектов, которые бросают вызов промышленности, и без них движение экономики вперед просто невозможно.

Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России(2021)|Фото: me-forum.ru

“Мы обсуждаем успешный опыт Донского университета и Ростсельмаша, почему успешный — не потому, что Ростсельмаш крупное предприятие прежде всего, а потому, что Ростсельмаш решил, что он не просто будет защищаться от иностранных конкурентов, а задаст развитие сельхозмашиностроения, вот конкретный пример, есть миссия, дальше, безусловно, со скрипом или, наоборот, с радостью возникает индустриальная образовательная интеграция, и мне кажется, это очень важный момент", — говорит Юрий Крупнов.

Помимо подготовки инженеров и других специалистов, сегодня важно создавать индустриально-образовательные консорциумы для подготовки команд, которые могут проектировать и запускать новые индустрии, уверен эксперт.

Экомаш — один из примеров новых национальных индустрий. Экологическое машиностроение, по оценкам Юрия Крупнова, следует развивать, в то время как мы ежегодно порядка 2-3 млрд долларов тратим на импортную газоочистку, водоочистку, переработку мусора.

"Мы отдаем нашим дорогим партнерам по миру заказы этих заводов, систем газоочистки и так далее. Есть поползновения на создание такой индустрии, но нужно объединяться и создавать экологическое машиностроение, которое бы показывало, что мы можем существенную часть рынка отыграть назад", — говорит Юрий Крупнов.

Другой пример — национальная индустрия льна, возрождение этой отрасли.

Пока же, по мнению эксперта, деиндустриализация идет по нарастающей уже 30 лет, и несмотря на очень важные вещи, которые появилась в промышленной политике с 2014 года, с началом импортозамещения, все равно мы живём в "капитально деиндустриализованной стране".

Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России(2022)|Фото: me-forum.ru

Теги: крупнов, партия дела, ТПП РФ, промышленное развитие, кадры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3634

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети