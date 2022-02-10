Юрий Крупнов: Вопрос кадров в промышленности — это вопрос запуска волны реиндустриализации

Член федерального совета "Партии Дела", председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что проблема с квалифицированными кадрами во многом возникла из-за того, что специалисты все чаще уезжают за рубеж, и таким образом наше правительство фактически финансирует зарубежные промышленные корпорации. А уезжают они потому, что не могут найти работу здесь. Вопрос кадров — это прежде всего вопрос запуска волны реиндустриализации, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы должны переходить к реальной экономике и, в том числе, нужно, чтобы государство задавало курс на новую экономику”, — сказал эксперт на заседании Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России.

По мнению Юрия Крупнова, нашей политике не хватает больших "миссий", проектов, которые бросают вызов промышленности, и без них движение экономики вперед просто невозможно.

“Мы обсуждаем успешный опыт Донского университета и Ростсельмаша, почему успешный — не потому, что Ростсельмаш крупное предприятие прежде всего, а потому, что Ростсельмаш решил, что он не просто будет защищаться от иностранных конкурентов, а задаст развитие сельхозмашиностроения, вот конкретный пример, есть миссия, дальше, безусловно, со скрипом или, наоборот, с радостью возникает индустриальная образовательная интеграция, и мне кажется, это очень важный момент", — говорит Юрий Крупнов.

Помимо подготовки инженеров и других специалистов, сегодня важно создавать индустриально-образовательные консорциумы для подготовки команд, которые могут проектировать и запускать новые индустрии, уверен эксперт.

Экомаш — один из примеров новых национальных индустрий. Экологическое машиностроение, по оценкам Юрия Крупнова, следует развивать, в то время как мы ежегодно порядка 2-3 млрд долларов тратим на импортную газоочистку, водоочистку, переработку мусора.

"Мы отдаем нашим дорогим партнерам по миру заказы этих заводов, систем газоочистки и так далее. Есть поползновения на создание такой индустрии, но нужно объединяться и создавать экологическое машиностроение, которое бы показывало, что мы можем существенную часть рынка отыграть назад", — говорит Юрий Крупнов.

Другой пример — национальная индустрия льна, возрождение этой отрасли.

Пока же, по мнению эксперта, деиндустриализация идет по нарастающей уже 30 лет, и несмотря на очень важные вещи, которые появилась в промышленной политике с 2014 года, с началом импортозамещения, все равно мы живём в "капитально деиндустриализованной стране".