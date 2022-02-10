10 Февраля 2022
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Политика В России
Коллаж, Владимир Жириновский, вакцинация (2022) | Фото: Накануне.RU

Путин в курсе болезни Жириновского и желает ему скорейшего выздоровления - Песков

В Кремле видели сообщения Минздрава России о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского с коронавирусной пневмонией.
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"Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Президент в курсе и, конечно, присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, о госпитализации и тяжелом состоянии политика стало известно накануне благодаря утечке информации в СМИ. Сегодня "Коммерсант" сообщил, что Жириновский находится в больнице уже больше недели, но скрывал это. О состоянии 75-летнего депутата Госдумы поступают противоречивые сведения: по одним данным его готовятся подключить к аппарату ИВЛ, по другим – он находится в бодром состоянии, позволяющем ему отдавать распоряжения помощникам.

Теги: владимир жириновский, владимир путин, кремль, дмитрий песков, госпитализация



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