Путин в курсе болезни Жириновского и желает ему скорейшего выздоровления - Песков

В Кремле видели сообщения Минздрава России о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского с коронавирусной пневмонией.

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"Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Президент в курсе и, конечно, присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, о госпитализации и тяжелом состоянии политика стало известно накануне благодаря утечке информации в СМИ. Сегодня "Коммерсант" сообщил, что Жириновский находится в больнице уже больше недели, но скрывал это. О состоянии 75-летнего депутата Госдумы поступают противоречивые сведения: по одним данным его готовятся подключить к аппарату ИВЛ, по другим – он находится в бодром состоянии, позволяющем ему отдавать распоряжения помощникам.