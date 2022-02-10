В Перми продлили арест стрелку Бекмансурову

В Перми продлили подозреваемому в нападении на Пермский государственный университет Тимуру Бекмансурову, сообщили Накануне.RU в суде.

Он останется под стражей до 22 мая.

По данным "Ъ", Бекмансуров согласился с ходатайством о продлении срока заключения под стражу. От дополнительных пояснений он отказался.

С момента возбуждения уголовного дела сотрудники правоохранительных органов допросили более 1,1 тыс. свидетелей, провели 164 обыска и выемки, 180 осмотров мест происшествия. Сейчас следователи ждут результатов технико-криминалистической, молекулярной и биологической экспертиз.

Напомним, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало.