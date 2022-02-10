10 Февраля 2022
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Экономика В России
поликлиника, больница, здравоохранение, регистратура (2022) | Фото: пресс-служба правительства новосибирской области

Власти направят на выплату больничных россиянам с ковидом дополнительные 76 млрд рублей

Правительство России направит более 76 млрд руб. дополнительно Фонду социального страхования на выплату компенсаций по больничным листам, которые сейчас россияне в огромном количестве берут из-за заболевания коронавирусом.

"В связи с распространением коронавируса и непростой эпидемиологической ситуацией стало больше людей, которые уходят на больничный. На выплату пособий по февральским листкам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта текущего года, дополнительно будет направлено свыше 76,5 млрд руб.", - говорится в сообщении кабинета министров.

"Это позволит поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования, для того чтобы граждане получали положенные им средства своевременно и в полном объеме", - заявил на совещании с министрами председатель правительства Михаил Мишустин.

Теги: больничный, ковид, компенсация, правительство, фсс



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