Виновнику смертельного ДТП на Розы Люксембург в Екатеринбурге смягчили приговор

Свердловский областной суд смягчил наказание для жителя Екатеринбурга, устроившего резонансное ДТП на улице Розы Люксембург, в результате которого погибли пожилая женщина-пешеход и пассажирка автомобиля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, ранним утром 8 марта прошлого года после отдыха в караоке-баре он сел за руль Lexus LX570. При этом уралец был сильно пьян. С ним в машине поехала его знакомая. После этого автомобиль влетел в опору линий электропередач и загорелся. Сидевшая в машине знакомая мужчины погибла. Водитель признал свою вину, но заявил, что обстоятельств ДТП не помнит.

Ранее уральцу грозило до 15 лет колонии, однако Октябрьский районный суд назначил Александру Бачурину наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также лишил его права управлять транспортным средством на 2,5 года. Помимо этого подсудимый принял меры к заглаживанию вреда, причиненного родственникам погибших.

Сегодня же Свердловский областной суд принял во внимание смягчающее обстоятельство как переход дороги пешеходом в неположенном месте, а также учел добровольное оказание Бачуриным финансовой помощи потерпевшим. Таким образом, суд апелляционной инстанции смягчил Бачурину основное наказание до 4 лет 9 месяцев лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменений.