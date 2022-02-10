"Домна": Жюри выбрало название для креативного кластера на Вайнера

Спустя почти месяц проведения конкурса и выставления оценок жюри, Екатеринбург узнал, как назовут новый креативный кластер на Вайнера, 16. Сегодня в Доме Журналистов было озвучено 10 лучших вариантов и представлен окончательный победитель.

Название "Домна" было выбрано среди почти 2 тысяч вариантов от 1 тыс. 26 участников. Лучшими из них признаны Авангард, АГАФУРОВЪ, ARTерия, Генерация, Гильдия, ГорКИ, Домна, Сплав, Смена и Среда: все они будут размещены на стенде на территории кластера.

Напомним, что на данный момент в здании располагаются магазины "Аленка", "Sisley" и другие. Место также известно музеем "Дом Великана" и аттракционом "Лабиринт страха". Однако в скором времени внутри расположится штаб-квартира сети креативных кластеров региона: региональный продюсерский медиа-центр, предприятия fashion- и ИТ-сферы и других отраслей креативных индустрий. Помимо этого также будет создана уникальная перформативная площадка для профессионалов и новичков отрасли.

Организатором конкурса выступил Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, который пообещал автору лучшего названия ноутбук MacBook Air.