10 Февраля 2022
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Общество Санкт-Петербург
коммунальная авария, военный городок, Чебаркуль, (2019) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Смольный пообещал обеспечить Петербург "умными" теплопунктами, только трубы продолжают лопаться по всему городу

Повезло пока только Выборгскому, Калининскому и Приморскому районам. Там работы по реконструкции запланировали провести до ноября следующего года. Остальным районам приходиться справляться с «подземными фонтанами» по старинке.

Смольный затеял масштабную реконструкцию теплопунктов в районах Петербурга. Причем планируется не просто заменить трубы, а применить некие современные энергоэффективные технологии и системы погодного регулирования. Ко всему прочему они также снижают затраты на эксплуатацию.

Сообщается, что займутся этой работой специалисты ГУП «ТЭК СПб». Более половины из 215 теплопунктов на балансе предприятия уже прошли модернизацию. Повезло жильцам Выборгского, Калининского и Приморского районов. Указанные районы стали первыми в очереди на реконструкцию теплосетей. Их оборудование производится точечно, а завершить работы полностью планируется в ноябре следующего года.

Также чиновники обещают подвергнуть полной реконструкции мощный тепловой пункт на Гаккелевской улице. Он обеспечивает горячей водой девять жилых домов, детское учреждение и две школы. Работы на объекте планируется начать до ноября 2024 года.

Тем временем остальным районам Петербурга приходится справляться с «подземными фонтанами» по старинке: находим пробой, ставим латки и закапываем до следующей аварии. Подобным способом коммунальщики справлялись с кризисом в декабре 2021 года. Тогда всего за полмесяца в разных районах города произошло порядка 20 прорывов труб. Густой пар на улицах, затопленные дороги и пешеходные зоны – все это стало печальным повседневным явлением на улицах Петербурга.

В тот период антирейтинг по прорывам труб возглавлял Невский район, а следом шли Кировский и Красносельский. Но о них чиновники каким-то образом забыли при составлении плана модернизации.

Теги: смольный, теплопункты, коммунальные аварии, прорыв труб



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