10 Февраля 2022
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Общество Челябинская область
администрация Челябинска (2016) | Фото:http://inmarkon.ru/

Мэрию Челябинска через суд обязали поставить на учет нелегальное кладбище

Администрацию Челябинске через суд обязали оформить земельный участок в поселке Аэропорт-2, на котором расположено место захоронения умерших граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Захоронения на этом участке производятся самовольно, без контроля, правоустанавливающие документы на земельный участок отсутствуют. Однако власти мер по приданию статуса организованного места захоронения умерших граждан не принимала.

Суд обязал администрацию Челябинска сформировать границы земельного участка кладбища, поставить его на государственный кадастровый учет и подготовить правоустанавливающие документы, а также организовать работу специализированной службы по вопросам похоронного дела в границах земельного участка. На мэрию Красноармейского района возложена обязанность по организации похоронного дела на кладбище с помощью специализированной службы в границах части земельного участка, расположенного на территории района, общей площадью 232 кв.м.

Теги: администрация Челябинске, суд, кладбище,



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