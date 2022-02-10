Дима Билан опроверг слухи о госпитализации с коронавирусом

Певец Дима Билан опроверг сообщения о своей госпитализации с коронавирусом. Артист вышел в прямой эфир в Instagram и сообщил, что действительно переболел COVID-19, но уже накануне сдал первый отрицательный тест, а сейчас едет в больницу, чтобы подтвердить результат еще одним анализом. ОН призвал не верить слухам и подтвердил, что его концерты в Москве, намеченные на следующую неделю, состоятся.