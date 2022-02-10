Власти Екатеринбурга ищут новую площадку для возвращения Краснознаменной группы

Администрация Екатеринбурга намерена подыскать новую площадку для возвращения Краснознаменной группы. Об этом сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Напомним, что памятник был демонтирован в ночь с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии и без какого-либо согласования с горожанами. Последние несколько лет власти Екатеринбурга обещают вернуть Краснознаменную группу на ее место, однако этого до сих пор не произошло.

Так, в прошлом году был даже объявлен конкурс по восстановлению группы, впоследствии признанный несостоявшимся. Как заявил тогда глава города Алексей Орлов, прежде чем вернуть памятник на место, нужно выделить 60 млн рублей на ремонт гидротехнического сооружения на Плотинке. По его словам, пока Краснознаменная группа лежит на предприятии.

Как рассказал сегодня Андрей Альшевских у себя в Facebook, он направлял в администрацию Екатеринбурга запрос о судьбе памятника и получил ответ от замглавы Алексея Бубнова.

"Спустя год с лишним мэрия меняет сценарий. Она намерена подыскать для Краснознаменной группы иную площадку. Почему-то Плотинка не годится", - сообщил Альшевских.

В ответе, который приложил депутат, чиновники мэрии ссылаются на то, что поскольку объявленные в прошлом году конкурсы по определению подрядчика не состоялись, принято решение "проработать иные места установки Краснознаменной группы". Отдельно уточняется, что в связи с приближающейся Универсиадой (она должна пройти в Екатеринбурге в 2023 году, - прим. ред.) и значительными сроками работ по капремонту павильона механизмов плотины "финансирование работ на 2022-2023 годы не запланировано".

"И вот как относиться к такой переменчивости? К неумению держать слово. К тому, что нет преемственности в решениях. Из глубины веков наши предки уже дали оценку подобным поступкам: "Новая метла по-новому метет". Добавлю: а если сломается, на следующую меняют", - заключил Андрей Альшевских.

Ситуацию прокомментировали и в администрации Екатеринбурга. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, власти не прекращают поиск вариантов возвращения Краснознаменной группы в центр города, однако установить ее на прежнем месте пока невозможно. Вопрос ремонта плотины городского пруда по-прежнему не решен, муниципалитет находится в поиске подрядчика. Вместе с тем, по заверению мэрии, к ним продолжают поступать обращения как выступающих за восстановление памятника, так и против.

"Мнений очень много. Горожане приводят аргументы как за Краснознаменную группу, так и против нее, предлагают варианты места ее установки для того, чтобы не ждать ремонта плотины. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение вынести вопрос о Краснознаменной группе на ближайшее заседание "Совета неравнодушных", в составе которого есть архитекторы, историки, краеведы, общественные деятели и журналисты. Уверен, обсуждение будет интересным и полезным", - отметил заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

Напомним, что вернуть Краснознаменную группу на ее прежнее место призывали ветераны Екатеринбурга и заслуженный врач Семен Спектор.