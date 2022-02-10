Двукратный рост: в Москве начали учитывать в статистике по ковиду результаты экспресс-тестов

В оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусом объяснили двукратный рост заболеваемости COVOD-19 в свежей ежедневной статистике.

Теперь в статистике будут учитываться положительные результаты экспресс-тестов в поликлиниках.

"Теперь к ежедневному учету случаев COVID-19 наряду с результатами ПЦР-диагностики принимаются результаты проведенных в поликлиниках (в отделениях для приема горожан с симптомами ОРВИ) исследований на наличие антигена к возбудителю (экспресс-тестов) без необходимости дожидаться подтверждения результатом ПЦР-исследования, - говорится в сообщении оперштаба. - При сохранении прежней методики учета новых случаев сегодня наблюдалось бы существенное падение заболеваемости".

В штабе отметили, что алгоритм лечения пациентов не изменится.

За последние сутки в Москвы выявлено 22 747 новых случаев коронавируса, скончались 84 пациента, госпитализированы 1374, на ИВД находятся 629.