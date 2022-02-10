На Среднем Урале суточное число covid-зараженных превысило 5,5 тысяч

За последние сутки в Свердловской области подтвердилось заражение коронавирусом 5 тыс. 510 человек.

Как сообщили Накануне.RU в местном оперштабе, значительная часть заболевших зарегистрирована среди екатеринбуржцев - 1 тыс. 313 человек. Остальные же разбросаны по всей области. Таким образом, общее количество зафиксированных в регионе случаев за весь период составляет 268 тыс. 517. В то же время от болезни оправилось всего 199 тыс. 189 человек, включая 835 свердловчан, выписанных накануне.

Статистика смертности, к сожалению, тоже пополняется. Поступила информация о еще 11 случаев летального исхода, что увеличивает общее число до 10 тыс. 107 человек.

На данный момент состояние 466 госпитализированных оценивается как тяжелое, 250 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 167 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 4 тыс.165.

Напомним, что на Среднем Урале готовы к выявлению новых разновидностей штамма коронавируса "омикрон". При этом, несмотря на ежедневный рост заболеваемости ковидом, не собираются возвращать QR-коды в торговых центрах. До это в регионе объявили, что больничные листы граждан, болеющих коронавирусом амбулаторно, будут закрываться автоматически, что исключит необходимость посещения врача.