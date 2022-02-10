На YouTube пожалуются в Роскомнадзор из-за запрета трансляции суда над фашистами

Глава общественной организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина обратится в Роскомнадзор с жалобой на YouTube, который, по данным СМИ, заблокировал ростовскому каналу трансляцию суда о признании геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков в Ростовской области в годы Великой Отечественной войны.

"Лига безопасного интернета" считает подобные действия со стороны видеохостинга цензурой в отношении российских СМИ и попыткой скрыть историческую правду о действиях фашистов в годы Великой Отечественной войны. В связи с этим, организация подготовила обращение в Роскомнадзор с просьбой потребовать от Youtube разблокировать канал", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.