"Демидовский маршрут" внесут в реестр национальных турмаршрутов

"Демидовский маршрут" внесут в реестр национальных туристических маршрутов. Об этом в своем Instagram сообщил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. По его словам, проект маршрута все еще дорабатывается и на очереди у СвЖД еще несколько инвестпроектов.

Так, например, совместно с властями региона реализуется турпроект "Императорский маршрут", а начиная с мая будет запущен специальный поезд до природного парка Оленьи Ручьи. Также интересным может стать проект Свердловской железной дороги по восстановлению вокзала в Шувакише и запуску через него ретро-поезда до Музея военной техники УГМК. Не обошли стороной и вопрос по восстановлению "Висимской Кукушки".

"С начальником Свердловской железной дороги (#СвЖД) Иваном Колесниковым хорошо знаком еще по работе в рамках комитета Госдумы по транспорту. В этот раз встретились для проработки проекта восстановления Висимо-Уткинской узкоколейной дороги, функционировавшей с 1895 года вблизи Нижнего Тагила и прозванной в народе "Висимская Кукушка". С инициативой восстановить знаменитую узкоколейку выступил президент Международного Демидовского фонда Эдуард Россель, к проекту готов подключиться холдинг", - написал Ионин.

Напомним, что "Демидовский маршрут" включает в себя четырехдневную поездку по местам, связанным с династией Демидовых - всего гостей ждет девять достопримечательностей. Весь маршрут проходит по территории Екатеринбурга, Невьянска, Нижнего Тагила, Черноисточинска, Висима и Верхних Таволог.