10 Февраля 2022
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Инвалидная коляска (2016) | Фото: radiovera.ru

Смоленский курсант рассказал, как заново учится ходить после ковид-вакцинаци

Смоленский курсант Кирилл Беспалько рассказал о том, как идет его восстановление после ковид-вакцинации. Его парализовало, и он фактически заново учится ходить. Об этом он написал в Instagram.

После вакцинации год назад у пострадавшего развился синдромом Гийена-Барре. Вскоре после укола он почувствовал недомогание, затем у него начали отказывать ноги и внутренние органы. Спасти жизнь удалось после вмешательства столичных медиков. Врачи поставили диагноз синдром Гийена-Барре.

Беспалько поступил в смоленскую военную академию ПВО. Вначале медики вообще не обращали внимания на его состояние, уверяя, что все в порядке, хотя больной не мог даже сам ходить. После госпитализации в Москву врачи сказали, что много времени было упущено в Смоленске.

Он пишет, что практически заново учится жить.

"Мне 20 лет, у меня еще вся жизнь впереди. Самое страшное для меня - это связать по рукам и ногам родителей, близких. Ибо жизнь с инвалидом - это осознанный выбор и принятия ряда ограничений , каких я думаю вы и сами понимаете. Именно поэтому я и буду умирать на тренировках, чтобы освободить родителей от этой тяжелой ноши. За последние 11 месяцев я побывал в нескольких реабилитационных центрах. Я никогда не думал, что в нашей стране столько инвалидов. Мне настолько обидно что нашему правительству абсолютно все равно на этих людей "второго сорта". Не создано никаких условий для этих людей и они вынуждены просто существовать", - написал Безпалько.

Он призвал каждого ценить то, что есть. Если у человека его здоровье и голова, то все в его силах.

В федеральных СМИ случай Беспалько, естественно, не освещался. Зато постоянно заявляется о том, что после прививок никто не умирает, а побочные эффекты самые безобидные. Притом что Минздрав РФ скрыл результаты клинических исследований вакцин, так как они "конфиденциальны и содержат коммерческую тайну". А публикация данных о количестве умерших среди вакцинированных от COVID-19 в ведомстве назвали "нецелесообразной", потому что это может "вызвать негативное отношение к вакцинации".

Теги: вакцинация, кирилл беспалько



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