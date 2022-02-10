Подростка из Канска приговорили к пяти годам за "покушение" на ФСБ в компьютерной игре

В Красноярском крае 16-летнего школьника Никиту Уварова приговорили к пяти годам колонии за план взорвать здание ФСБ в Minecraft – компьютерной игре. Прокуратура и следствие обвинили подростка в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Надзорное ведомство запрашивало для несовершеннолетнего девять лет колонии.

Еще двое подсудимых по делу подростков освобождены от уголовной ответственности, поскольку оказали содействие следствию, передает издание "Подъем" со ссылкой на адвоката Павла Чикова.

Молодых людей задержали в 2020 году, когда они расклеивали политические листовки. Им было по 14 лет. Следователи установили, что подростки построили в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ, которое собирались "взорвать".

В своем последнем слове на суде Уваров заявил, что если ему дадут реальный срок, он будет "отбывать его с чистой совестью и достоинством".