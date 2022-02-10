10 Февраля 2022
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Общество В России
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ задержала 14 лжеминёров, которыми руководил украинский студент

ФСБ сообщила о задержании в российских регионах 14 человек, причастных к рассылке сообщений об угрозах взрыва на объектах образования в России, странах СНГ, самопровозглашенных республиках Донбасса.

"Организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 г.р., уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (г. Киев), а также его подельники", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Ранее силовики в российских регионах сообщали о задержании отдельных лжеминеров. Так, в Екатеринбурге "телефонным террористом" оказался 14-летний ученик одной из городских гимназий, правоохранительные органы уличили его минимум в восьми эпизодах "минирования". Правда, позже в региональном управлении ФСБ сообщили, что у подростка был "опытный куратор из-за рубежа": "Летом 2021 года у молодого человека появился опытный "куратор" из-за рубежа, который обучал его рассылке сообщений о якобы заложенных бомбах с использованием анонимайзеров. После каждой совершенной рассылки лжеминер отправлял своему наставнику отчет: ссылки на публикации в средствах массовой информации о произошедших лжеминированиях. Это свидетельствовало, что цель атаки была достигнута".

Теги: фсб, лжеминер, задержание



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