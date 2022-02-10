В Миассе мужчина, выбросивший женщину с четвертого этажа, получил 12 лет колонии

В Миассе 34-летнего местного жителя приговорили к 12 годам колонии строгого режима за убийство женщины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, 4 ноября обвиняемый в компании малознакомых лиц распивали алкоголь в квартире. Между мужчиной и 43-летней женщиной произошел конфликт. Он насильно переместил потерпевшую к окну и преодолевая сопротивление сбросил с четвертого этажа.

Женщины от полученных травм умерла в больнице.

Мужчина ранее уже был судим за разбойное нападение, освободился из мест лишения свободы в 2020 году.