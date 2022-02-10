10 Февраля 2022
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Прокуратура Тюменской области, здание (2017) | Фото: tumenpro.ru

Тюменский прокурор взял на контроль расследование взрыва газа в гараже

Прокуратура проводит проверку из-за взрыва газа в гаражном кооперативе "Строитель-2" на ул. Малышева, д. 2Б в Тюмени, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Взрыв произошел вчера. Пострадали пять человек. Также был причинен вред имуществу граждан.

"В целях координации работы правоохранительных органов на место выехал заместитель прокурора Ленинского округа Тюмени. По данному факту в отделе полиции № 2 УМВД России по Тюмени и отделе надзорной деятельности и профилактической работы по городу Тюмени, Тюменскому муниципальному району и МЧС России по Тюменской области проводятся процессуальные проверки, в ходе которых будут установлены все обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Прокурор области взял на контроль проведение проверок и привлечение виновных лиц к ответственности.

Теги: гараж, взрыв, пострадавшие



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