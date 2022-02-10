10 Февраля 2022
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Сергей Лавров, флешмоб Сима-Лэнд (2021) | Фото: Накануне.RU

"Беспрецедентная встреча": глава МИД Великобритании в Москве поговорила с Лавровым и побывала в МГУ

Продолжается серия визитов в Москву лидеров и высоких дипломатических чинов европейских государств. Сегодня в Россию приехала Лиз Трасс, глава британского внешнеполитического ведомства. Она провела переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым и побывала в МГУ, где экскурсию для нее провел ректор Виктор Садовничий.

Лавров в начале переговоров, с одной стороны, выразил надежду на потепление отношений между Москвой и Лондоном, с другой – заявил, что текущие выпады Великобритании в адрес России дипломатией назвать нельзя.

"Россия ответит взаимностью, если Великобритания действительно будет заинтересована в улучшении отношений с Москвой", - сказал министр иностранных дел РФ.  Саму встречу он назвал беспрецедентной и выразил надежду, что Москва и Лондон смогут восстановить механизмы двустороннего сотрудничества.

"Идеологизированные подходы, ультиматумы, угрозы, нравоучения – это путь в никуда. К сожалению, многие наши западные коллеги сейчас увлеклись именно такой формой своей публичной деятельности. Дипломатией это назвать не могу!" – выразил разочарование Лавров.

Перед встречей в дипломатическом ведомстве Трасс побывала в МГУ. Здесь с ней побеседовал ректор Виктор Садовничий. Также он подарил главе британского МИД свою книгу о функциональном анализе (на английском языке). Трасс - дочь профессора фундаментальной математики и в своей карьере, в том числе на посту замминистра образования, уделяла большое внимание этому предмету, передает РИА Новости.

Теги: лиз трасс, сергей лавров, переговоры, мгу



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