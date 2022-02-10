Трех пассажиров авиарейса из Екатеринбурга задержали за дебош на борту

Трое пассажиров авиарейса из Екатеринбурга устроили дебош на борту. В ситуацию пришлось вмешаться транспортной полиции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, в дежурную часть линейного отдела МВД в аэропорту Кольцово поступил сигнал, что на стоянку возвращается самолет рейсом "Екатеринбург – Благовещенск", а к борту срочно требуется наряд. Прибывшими полицейскими было установлено, что трое пассажиров находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме этого, едва взойдя на борт, нарушители стали выражаться отборной нецензурной бранью, а один из хулиганов отказывался выполнять требование застегнуть ремень кресла. В результате экипажем готовящегося к взлету самолета было принято решение о возврате на стоянку и отказе всей троице в перелете до Благовещенска.

Силовики доставили дебоширов в дежурную часть. Там на 21-летнего жителя Тамбовской области, 43-летнего жителя Московской области и 39-летнего жителя Удмуртии составили административные протоколы. Последний из хулиганов был оставлен до вытрезвления.